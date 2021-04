Depuis quelques jours, les critiques des opposants du président Talon se sont concentrées sur la mise à l’écart de certains opposants mais aussi la prorogation de 45 jours du mandat présidentiel sous la rupture. Concernant ce dernier point, Patrice Talon a décidé de réagir.

Interrogé sur la polémique qui dure depuis plusieurs jours et qui a conduit au slogan « 5 ans, c’est 5 ans », le président béninois a été encore une fois intransigeant, balayant du revers de la main les arguments de ses détracteurs. Pour lui, cette prorogation pourrait « permettre au pays de travailler au lieu de passer notre vie à faire les élections ».

Quant aux différentes réactions observées : « C’est du droit de chacun d’avoir son opinion de ce qui se passe et de faire son jugement. Pour eux, 45 jours de plus, cela a une importance… Et puis c’est terminer d’ailleurs. Aujourd’hui on fait le vote, qu’est-ce que ces 45 jours ont changé dans la vie démocratique du Bénin. C’est une polémique qui amuse ceux qui l’entretiennent pour qui la nation n’a pas beaucoup d’importance » a-t-il rajouté.