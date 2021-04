Le mois dernier, la Commission Duclert mise sur pied par le président français Emmanuel Macron pour examiner le rôle de la France dans le génocide rwandais a remis son rapport au locataire de l’Elysée. Le groupe de chercheurs sur le Rwanda conclut à « un ensemble de responsabilités, lourdes et accablantes » au sein de l’appareil d’Etat français mais rejette l’idée que l’hexagone ait été complice du génocide. Selon le politologue Michel Galy qui se présente comme un spécialiste de l’Afrique Subsaharienne, le document est bien accueilli du côté de Kigali « non pas comme une vérité historique définitive pour autant qu’il y en ai une , mais comme un rapprochement vers les positions du Rwanda, à tel point que le Rwanda va sortir un rapport qui fait écho au rapport Duclert ».

Le politologue s’exprimait sur la chaîne Aj+ Français. Michel Gamy va ensuite fait remarquer que M Duclert n’est pas un spécialiste du Rwanda ni même spécialiste de l’Afrique. De son point de vue, il y a « un travail d’historiens qui n’est pas spécialistes du Rwanda et malheureusement ça se voit. Il y a des formulations diplomatiques et des mots qui ont un poids d’histoire, un poids politique très important ». Michel Galy note également que les historiens ont fait un travail partiel. A l’en croire, la commission Duclert n’a pas eu accès à un certain nombre d’archives. “Donc, bien que critique ce rapport ne va pas jusqu’au bout en quelque sorte”.

“M Macron voulait faire de Kagamé un élément important de son dispositif en Afrique des Grands Lacs“

Pour Patrick Mbeko, analyste des questions géopolitiques qui intervenait aussi sur la chaîne AJ+ Afrique, ce rapport entre dans le cadre des stratégies mises en place par l’Elysée pour se rapprocher du Rwanda avec qui il n’entretient pas d’excellentes relations. « M Macron voulait faire de Kagamé un élément important de son dispositif en Afrique des Grands Lacs donc à partir de ce moment-là, la France fait tout pour se rapprocher du Rwanda et articule des stratégies pour que ce rapprochement devient effectif » a-t-il déclaré.

Vu le contenu du document, Patrick Mbeko affirme qu’on a l’impression que M Duclert a voulu « couper la poire en deux » parce que « c’est comme si le rapport a été commandé justement pour rencontrer les desideratas politiques des autorités rwandaise et française ».