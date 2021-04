La réélection de Patrice Talon est très bien accueillie par le président de la Fondation Conscience citoyenne Moukaram Badarou. Dans un message publié dans la presse locale, l’ancien préfet des départements de l’Ouémé et du Plateau, a félicité le chef de l’Etat réélu de même que sa colistière Mariama Talata Chabi Zimè pour leur victoire. Il a aussi salué « l’esprit patriotique du peuple béninois ». L’homme l’exhorte d’ailleurs à jouer sa partition dans l’intérêt supérieur de la nation.

“Chacun devra jouer sa partition dans l’intérêt supérieur du Bénin”

« Les élections sont à présent terminées, place à la communion d’esprit et au travail pour le développement du Bénin qui est et doit rester la priorité. Nul ne doit être de trop et chacun devra jouer sa partition dans l’intérêt supérieur du Bénin » a écrit le président de la Fondation Conscience citoyenne. Rappelons que Patrice Talon et sa colistière ont obtenu 86,36% des suffrages exprimés.

Arrive très loin derrière eux, le duo Soumanou-Hounkpè avec 11,29% des suffrages exprimés. Le troisième duo Kohoué-Agossa ne s’en sort qu’avec un très modeste 2,35%. Le taux de participation a été de 50,63% selon la Cour constitutionnelle. Patrice Talon prolonge donc son bail au palais de la République pour 5 ans encore. En théorie c’est son deuxième et dernier mandat constitutionnel.