Jeudi dernier, le Premier ministre Eduard Heger a déclaré dans un communiqué que la Slovaquie avait décidé d’expulser trois diplomates russes, après une rupture diplomatique entre son voisin tchèque et Moscou. Pour les autorités slovaques, l’acte était en solidarité avec la République tchèque qui a ordonné, il y a quelques jours, l’expulsion de nombreux russes diplomates. Deux jours plus tard, le mouvement slovaque était suivi par l’Estonie, la Lettonie et Lituanie. La réaction de Moscou tombait ce mercredi.

Moscou poursuit avec les représailles

Sergueï Lavrov est certainement ces derniers temps très sollicité. C’est qu’avec la Russie mettant un point d’honneur à répondre du tic au tac, aux différentes expulsions dont sont frappés plusieurs employés de leurs représentations en Europe ; le chef de la diplomatie a assurément eu fort à faire. Après, l’Allemagne, la République tchèque, c’était au tour de la Slovaquie et des pays baltes à subir en représailles les foudres de la diplomatie russe.

Il y a quelques jours, la République tchèque a expulsé des dizaines de diplomates. Une démarche que selon les autorités tchèques avait été motivée par des « preuves sérieuses » sur l’implication de Moscou dans l’explosion d’un dépôt d’armes en 2014. Une explosion qui avait également couté la vie à deux citoyens tchèques.

En représailles, La Russie avait, elle également bouté hors du territoire plusieurs diplomates tchèques. Ce mercredi, le pays toujours dans la même veine annonçait que des diplomates slovaque, lituanien, estonien et letton devaient eux aussi s’apprêter à quitter la Russie. Au total ce sont sept diplomates des pays baltes et de la Slovaquie, qui étaient ainsi expulsés.