Dans une clinique de chirurgie cardiaque à Blagovechtchensk en Russie, des médecins ont réussi à sauver une vie alors que l’hôpital était en feu. La clinique avait pris feu et a provoqué l’évacuation du personnel soignant de même que les patients. Cependant, une salle de chirurgie au rez-de-chaussée est restée sans être évacuée puisque qu’à l’intérieur se trouvait une épique de huit personnes qui opérait le cœur d’un patient.

« On ne pouvait pas l’interrompre (…) il fallait sauver cette personne et nous avons tout fait au plus haut niveau. L’opération a été entièrement terminée et sans difficultés », a déclaré le médecin en charge de l’opération, Valentin Filatov, à la télévision Rossiya 24. D’après une autre soignante, Antonina Smolina qui a abondé dans le même sens, il n’y avait pas eu de panique.

Les pompiers et les médecins seront décorés

Pour permettre à l’opération de se poursuivre alors que les secours étaient à l’œuvre pour éteindre le feu, ces derniers ont posé un câble électrique jusqu’à la salle d’opération et des ventilateurs pour évacuer la fumée. Ceci leur a permis de couper l’électricité du bâtiment pour ne pas engendrer d’autres dégâts. « La maîtrise de l’incendie a été compliquée par le fait que (…) le feu était actif sur toute la surface, soit 1.600 mètres carrés », a expliqué Konstantin Rybalko, vice-directeur du Service des situations d’urgence de la région.

A la fin de l’opération, le patient opéré est sorti sain et sauf avec les médecins. Il a été évacué dans un autre centre hospitalier afin d’y poursuivre les soins. Par ailleurs, les autorités locales ont promis de décorer conjointement les médecins qui ont poursuivi l’opération et les sapeurs-pompiers qui ont éteint le feu.