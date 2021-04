Dans une récente intervention à une web TV, Me Sadikou Alao, avocat de la candidate recalée Reckya Madougou s’est prononcé sur les révélations faites par le ministre Modeste Kérékou. Il y a quelques semaines, Modeste Kérékou avait exhibé des messages que Reckya Madougou lui a envoyé par inadvertance. Pour l’avocat, ces révélations sont hors sujet et visent à inventer des choses pour empêcher sa cliente d’aider l’opposition.

Selon Me Sadikou Alao, le fait que Reckya Madougou, en détention, ait pu reconnaitre avoir envoyé des messages à un membre du gouvernement ne change rien à la situation. Le plus important c’est le message. Et il estime que les deux personnes ne disent pas les mêmes choses. Et il faut se demander pourquoi cette révélation tardive du membre du gouvernement. «Pourquoi maintenant et pourquoi toutes ces équivoques à travers tout ce qui a été échangé ? Qui peut-on croire ? », se demande l’avocat. Il relève que Reckya Madougou, a spontanément dit ce qu’elle a dit dans son message. Mais, avec «les manipulations que l’on connait aujourd’hui, il est impossible à celui qui mène l’accusation tardive pour plaire à son patron de prouver qu’il n’y a pas eu manipulation des propos qui sont prêtés à dame Reckya Madougou ».

“Il faut repartir aux fondamentaux”

L’avocat rappelle que la justice ne reproche pas à sa cliente ses échanges de correspondance, ses échanges de message. Et donc, «il faut repartir aux fondamentaux ». «Il s’agit de révélations hors sujet qui n’ont rien avoir avec la réalité », estime-t-il. «Tout le monde sait que chacun dans ce gouvernement essaie d’apporter sa contribution pour justifier aux yeux du peuple le maintien en détention d’une dame innocente donc le seul crime c’est d’être soupçonné de pourvoir aider l’opposition et les résistants, à combattre les déclarations, les propos, les démarches farfelues du régime », argumente-t-il. Mais, «Reckya (Madougou, NDLR), moi je peux vous dire qu’elle est totalement innocente et tout ce qu’on invente pour l’accabler c’est juste pour ne lui permettre d’aider l’opposition et la résistance à empêcher les déclarations farfelues auxquelles nous assistons », conclut Me Sadikou Alao.