L’ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto’o a-t-il été une nouvelle fois infidèle? C’est ce que semble démontrer des images de lui et d’une femme autre que son épouse qui sont en train de s’amouracher. Les images et des vidéos circulent depuis un moment sur la toile et font le buzz. Samuel Eto’o avait déjà été au cœur de plusieurs scandales d’infidélité à son épouse Georgette. Beaucoup se rappellent encore de l’affaire Nathalie Koah. Toutefois, on ne sait pas si les visuels qui circulent actuellement datent ou ne s’agit-il simplement que d’un nouveau cas d’infidélité.

Dans les images qui font le tour des réseaux sociaux, on voit Eto’o en train d’embrasser une jeune femme dont on ne connait pas encore l’identité. L’ancien footballeur international semble en tout cas, passer de bons moments en compagnie de la jeune femme qu’il couvre de baisers. Du côté des internautes, les commentaires vont dans tous les sens. D’autres crient au scandale en invitant Georgette Eto’o à songer au divorce puisqu’elle ne mérite pas un homme qui a un si grand penchant pour l’infidélité.

La réaction de Eto’o

Pour d’autres par ailleurs, ces clichés pourraient être l’œuvre d’une femme en colère qui souhaite se venger simplement de Samuel Eto’o. Dans le même temps, d’autres justifient l’acte du footballeur, s’il s’avérait, par sa fortune. Un commentateur a estimé qu’un homme aussi riche ne peut pas rester fidèle à une seule femme. Pour le moment, il s’agit que de rumeurs, jusqu’à ce que l’époux de Georgette donne lui-même la vraie version des faits.