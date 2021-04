Sur YouTube, une adaptation hilarante du film russe le Seigneur des anneaux réalisés en 1991 est réapparue. Intitulé Khranietli, le film basé principalement sur la trilogie de JRR Tolkien, est un film fait pour la télévision avec des effets particulierement horribles, des costumes étranges et une fabrication à faible budget. Bien qu’il ait été lancé seulement dix ans plus tôt que le premier film épique de Peter Jackson dans la trilogie, Khraniteli ne pouvait pas avoir l’air totalement différent. D’après The Guardian, le film aurait été diffusé uniquement aussitôt à la télévision avant de disparaître dans les archives de Leningrad Television.

Les fans du livre électronique et de la séquence de films en anglais reconnaîtront un grand nombre de scènes et de personnages dans la version russe qui a été téléchargé en deux éléments. Le film s’ouvre sur un air du compositeur Andrei Romanov du groupe de rock Akvarium. Il a déjà enregistré plus de 800 000 vues en quelques jours. « C’est aussi absurde et monstrueux que divin et luxueux. L’air d’ouverture est particulièrement beau. Merci à celui qui a découvert cette rareté » a commenté un Youtubeur.

Un film censuré ?

Peu de Russes en effet, avaient connaissance de l’existence du film qui était considéré comme déplacé jusqu’à ce que le successeur de Leningrad Television, 5TV, l’ait publié sur YouTube la semaine dernière. World of Fantasy, un site russe qui s’est intéressé aux différentes adaptations du travail de Tolkien, a déclaré que, « les fans ont cherché dans les archives mais n’étaient pas en mesure de trouver ce film depuis de nombreuses années ». Il existe peu de variantes ou de traductions du Seigneur des Anneaux en Russie. Certains pensent qu’il était censuré en raison de son histoire d’une alliance d’hommes empêchant une énergie totalitaire.