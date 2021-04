Le match manqué entre la Sierra Léone et le Benin à Freetown le 30 mars dernier continue de faire jaser. Jean-Marc Adjovi Boco, conseiller technique du ministre des sports béninois confirme que la Confédération africaine de football (Caf) a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. « A partir du moment où la CAF fait une enquête, elle est obligée d’écouter les protagonistes. Elle a écouté normalement la Sierra Leone et c’est pour cela qu’on est en train de constituer un dossier circonstancié qui leur sera remis. Et forcément, on va déposer une plainte vu la manière dont les choses se sont passées » informe l’ex international béninois lors d’une interview accordée au site Football365 Afrique. Il a par ailleurs expliqué comment le test Covid-19 a été réalisé à Freetown.

« Des prélèvements à même le sol »

D’après lui, il y avait « des prélèvements à même le sol ». Les « conditions sanitaires » autour de ce test étaient « assez déplorables » dénonce l’ancien capitaine des écureuils du Bénin. Il souligne que les résultats du test portés à la connaissance de la délégation béninoise sont « non officiels parce qu’ils ont été remis sur une feuille volante avec une faute sur le nom d’un joueur ». C’est clair que le Bénin est tombé dans un piège. Les pratiques utilisées sont celles d’un autre âge, condamne par ailleurs le conseiller technique du ministre des sports.

“En fonction de ce (que la CAF) dira, on verra ce que le Bénin doit faire“

Avant toute décision de la CAF, Jean-Marc Adjovi Boco rappelle que les deux parties doivent transmettre leurs rapports. Du côté du Bénin, un dossier est en train d’être constitué avec toutes les preuves notamment les résultats des tests et les documents remis à la partie béninoise par les Sierra Léonais et qui sont non officiels, martèle le conseiller du ministre des sports.

A ces documents s’ajouteront les résultats des tests passés par les cinq joueurs indexés dans leurs clubs et qui prouvent qu’ils sont négatifs à la Covid-19. Une fois en possession de ces éléments de preuves, la CAF pourra ensuite statuer « et en fonction de ce qu’elle dira, on verra ce que le Bénin doit faire » a affirmé l’ancien international béninois.