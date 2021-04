Le 31 mars dernier, les écureuils du Bénin devaient affronter à Freetown, les Leone Stars de la Sierra Léone à Freetown dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2022. Le match n’a pas pu se jouer à cause d’une mésentente entre les responsables des deux pays. En effet, les Sierra léonais étaient venus brandir au nez et à la barbe du ministre des sports et du président de la fédération béninoise de football, une feuille volante qui portait les noms écrits au stylo, de cinq joueurs béninois positifs selon eux, à la Covid-19. On était alors à quelques heures du début du match..

Les responsables béninois avaient protesté. Ce qui a conduit au report du match pour le mois de juin prochain. La Confédération africaine de Football a ensuite ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Selon le site Football 365, l’organisation sportive panafricaine a écouté les deux parties hier dimanche 25 avril pour en apprendre un peu plus sur cette affaire. Les responsables de la Caf ont auditionné séparément les deux camps par visioconférence. Après cette séance, l’instance faîtière du football africain va passer au crible les différentes versions, faire ses propres investigations et rendre une décision.

Une décision qui ne devrait pas tarder

Selon certaines indiscrétions, celle-ci devrait vite arriver. Le public sportif béninois retient donc son souffle. Une décision en faveur du Bénin qualifierait directement les écureuils du Bénin pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022. Rappelons que les cinq joueurs béninois déclarés positifs au Covid par le médecin de la fédération Sierra léonaise de football n’avaient en réalité pas la maladie. De retour au Bénin ils ont passé les tests qui se sont révélés négatifs, même dans leurs clubs en France, le résultat des tests était le même.