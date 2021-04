C’est un secret de polichinelle. Patrice Talon et sa colistière Mariama Talata ont réalisé un KO lors des élections présidentielles du 11 avril dernier. En effet, le duo a obtenu 86% des suffrages exprimés. Dans un entretien accordé à RFI et France 24 et diffusé ce vendredi matin sur les deux médias, le président réélu explique pourquoi il a fait un tel score dès le premier tour du scrutin. Selon ses dires, “quand un pays en si peu de temps s’est étonné lui-même et a pu étonner même le monde par ses prouesses, cela peut donner aux uns et aux autres notamment dans le pays, le sentiment que quelque chose se passe et qu’il faudrait que ça continue”.

“Quand un candidat est décrié…, les électeurs peuvent voter contre lui quel que soit celui qui est en face“

Il ne faudrait donc pas faire une mauvaise lecture des résultats en pensant que les candidats en face n’étaient pas à la hauteur. “Souvent, quand un président est décrié comme on l’entend un peu partout, les électeurs peuvent voter contre lui quel que soit celui qui est en face. Parfois ça peut être un vote sanction“. Le 11 avril dernier on n’a pas assisté à cela selon Patrice Talon. Les électeurs lui ont fait confiance en votant massivement pour lui. Donc c’est de son point de vue, « un vote d’adhésion ».

Quand on lui demande s’il n’a pas balisé le terrain en écartant des adversaires politiques de poids, il répond par la négative. « Je ne connais pas d’acteurs majeurs de la politique en prison avant les élections » laisse-t-il entendre. Ceux qui ont choisi « par eux-mêmes » le chemin de l’exil ont selon lui, « refusé de répondre de leurs actes » devant la justice.