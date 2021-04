Le 14 avril 1912, le bateau de croisière Titanic a fait naufrage en emportant avec lui, plus de 1.500 personnes. Plus d’un siècle après ce terrible accident de mer, des objets appartenant à des passagers du Titanic continuent de remonter à la surface. Lors d’une promenade en mer en 2017, une famille canadienne a retrouvé une bouteille contenant une lettre jetée à l’eau par un passager la veille du naufrage. « Si je jette cette bouteille à la mer au milieu de l’Atlantique, nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu’un la trouve, qu’il le fasse savoir à la famille Lefebvre de Liévin », est-il écrit dans cette lettre authentifiée par une université, signée par Mathilde Lefebvre et datée du 13 avril 1912.

Après avoir entendu parlé de la lettre dans la presse et fait le rapprochement, le couple Jaques et Hélène Lefebvre se sont rendus compte que cinq membres de la famille Lefebvre étaient à bord du Titanic et avaient tous coulé. Il s’agissait d’une grand-tante et ses quatre enfants, dont l’auteure de la lettre, Mathilde âgée alors de 13 ans. Ils avaient embarqué à bord du Titanic le 10 avril en 3ème classe.

Exposé la lettre au musée

L’unique cousin, Jacques Lefebvre, souhaite que cette lettre soit exposée dans un musée. Pour son épouse Hélène Lefebvre, passionnée de généalogie, habitant Aix-en-Provence, il est impossible de regarder des documentaires racontant le drame vécu par leurs ancêtres, « quand on voit tous ces gens qui sautent à l’eau, qui sont prisonniers, je ne peux pas… ».