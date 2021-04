Cela fait maintenant plus de cinq ans que la guerre a éclaté dans l’est de l’Ukraine entre les forces nationalistes et les séparatistes pro-russes. Les heurts ont créé d’importants dommages mais aussi plus de 13 000 morts. La situation a récemment fait réagir le chef de l’Etat ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a demandé à rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, dans le but de calmer les tensions entre l’Ukraine et la Russie.

Des millions de vies en danger

C’était au cours d’un discours à la nation, ce mardi 20 avril 2021, qu’il a fait part de cette intention. « Monsieur Poutine ! Je suis prêt (…) à vous proposer de me rencontrer dans n’importe quel endroit du Donbass ukrainien où la guerre se poursuit » a-t-il laissé entendre. Le numéro un ukrainien a d’abord évoqué les victimes que la guerre a faites, tout en mettant l’accent sur le fait que ce sont des millions de vie qui sont actuellement en danger. Par ailleurs, il n’a pas manqué de se montrer disposé dans le cas où un affrontement pourrait éclater avec le Kremlin, puisque dit-il, son pays dispose d’une « armée et des défenseurs incroyables ».

Pour Volodymyr Zelensky, l’Ukraine n’est pas un Etat qui se livre aux atrocités de la guerre, soulignant que : « cela ne veut pas dire que nous permettrons de nous détruire ». Notons que ce discours du président ukrainien intervient après une période de trêve entre les belligérants. Celle-ci avait eu lieu durant la moitié de l’année dernière.