La crise ukrainienne et les tensions dans le Donbass, cristallisent depuis peu l’attention de la communauté internationale. Il y a quelques jours, le président ukrainien, inquiet des récents mouvements de troupes russes dans la région s’en était ouvert à l’Union Européenne. Et Josep Borrell, chef de la diplomatie de l’union avait assuré Volodymyr Zelensky du soutien des 27 tout en promettant de se faire le porte-parole de ses préoccupations le 19 avril prochain, date du prochain “Consilium“. Entre-temps, La Chancelière allemande, Angela Merkel était allée au contact de Moscou et avait eu avec le président russe, Vladimir Poutine une conversation téléphonique, pour le moins conviviale.

Kiev accuse, Moscou réplique…

Alors qu’il lançait l’alerte sur les mouvements de troupes russes, le président ukrainien avait clairement exprimé ses craintes quant à une escalade dans le conflit dans le Donbass. Les troupes gouvernementales ukrainiennes y combattent les séparatistes soutenus par la Russie dans les régions orientales de Donetsk et Lougansk, qui font partie du Donbass, depuis que les rebelles se sont emparés d’une partie du territoire en avril 2014.

Pour Volodymyr Zelensky, les intentions russe étaient claires, déstabiliser l’Ukraine en permettant aux séparatistes de vaincre les troupes loyalistes. Mais selon le Kremlin, il n’en était rien. Moscou ayant expliqué que ces mouvements de troupes étaient des sortes « d’entrainements ». Un argument cependant que, Vladimir Poutine n’avait pas réitéré lors de sa conversation téléphonique avec Angela Merkel ce Jeudi. Au téléphone, le président russe avait plutôt mis l’accent sur les « actions provocatrices de Kiev » qui selon lui, n’étaient pas de nature à apaiser les tensions.

Il est vrai qu’alors aussi que les appels à l’aide des autorités ukrainiennes à l’endroit de l’Union Européenne et également de l’OTAN, contrastaient quelque peu avec les récentes acquisitions militaires du pays. Réception de 210 missiles antichar ‘’Javelin’’ en provenance des USA en 2017, et achat en 2019 d’une douzaine de drones turcs ‘’Bayraktar’’. Mais Mme Merkel et M. Poutine semblaient être tombés d’accord ce jeudi ; dans le Donbass, priorité devait être donnée au dialogue et à la négociation.