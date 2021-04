Un jour, un transgenre dirigerait l’un des pays les plus puissants au monde, les Etats-Unis d’Amérique. C’est ce que pense Sarah McBride, sénatrice de l’État du Delaware, la première sénatrice de l’État, ouvertement transgenre. Dans la vidéo d’une interview sur « The Carlos Watson Show » la sénatrice a déclaré que le pays progresse de plus en plus en matière de transgenre et qui, en se présentant un jour aux élections fédérales, pourraient l’emporter. « Je pense qu’il est probable que ce pays élira éventuellement un président LGBTQ et éventuellement un président transgenre », a déclaré McBride.

En réponse aux questions du présentateur, Watson, co-fondateur et PDG de la société de médias OZY, sur la façon dont « l’expérience de vie d’être trans » pourrait « finir par se traduire en termes de politique », la sénatrice a déclaré qu’« une évidence est la perspective des problèmes autour de l’égalité LGBTQ. » « Nous savons que si vous n’êtes pas à table, vous êtes au menu, comme on dit », a ajouté l’activiste LGBTQ qui a également été attachée de presse de la Campagne des droits de l’homme.

« Je pense que les candidats trans, les candidats LGBTQ, les femmes, les personnes de couleur, ce que nous apportons tous à la table, c’est cette compréhension que la distinction de longue date dans nos questions politiques, économiques et sociales est une fausse distinction », a-t-elle soutenu. Pour la sénatrice, le combat pour l’égalité de toutes les communautés n’est pas une question de principe moral abstrait.

Des communautés sûres où chaque personne est traitée avec dignité

Il s’agit plutôt d’après elle de faire en sorte que chacun puisse trouver un emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins, « une éducation de qualité qui les prépare pour l’avenir et des communautés sûres où chaque personne est traitée avec dignité. » Notons que l’interview qui sera diffusée samedi intervient alors qu’un certain nombre d’États ont proposé ou adopté une législation qui, selon les groupes de défense des droits de l’homme, pourrait menacer les opportunités et l’accès aux services pour les personnes transgenres.