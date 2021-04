C’est un fait rare qui s’est récemment produit en Italie. En effet, un prêtre catholique a annoncé à son évêque et devant les fidèles, au cours de la messe du dimanche, qu’il est amoureux d’une femme. L’information a été donnée par la presse italienne ce mardi 13 avril 2021. Les faits se sont déroulés dans le diocèse de Todi, au centre de l’Italie.

Il se devait d’être honnête

Le désormais ancien prêtre, Don Riccardo, entretenait une relation avec une femme, dont le nom n’a pas été révélé par les médias italiens. L’amour que Don Riccardo porte à cette dernière semble si grand à tel point qu’il se devait d’être honnête avec sa hiérarchie et envers l’Eglise qu’il aime. « Mon cœur est amoureux, même si je n’ai jamais eu la possibilité de trahir les promesses que j’ai faites. Je veux essayer de vivre cet amour » a-t-il fait savoir à son évêque Gualtiero Sigismondi, selon un communiqué du diocèse. Lorsqu’il a fait connaître sa volonté, Don Ricardo a profité de l’occasion pour donner sa démission. Notons que la nouvelle a plutôt été bien accueillie par l’évêque, qui a d’ailleurs souhaité le meilleur à ce dernier.

L’Eglise a pris des mesures

« Toute ma gratitude à don Riccardo pour le service effectué jusqu’à présent. Et avant toute chose, je lui adresse mes vœux les plus sincères pour que ce choix, fait en pleine liberté comme lui-même me l’a dit, puisse lui assurer paix et sérénité » a indiqué l’évêque Gualtiero Sigismondi. Par ailleurs, le fait d’avoir dit son amour a entraîné la suspension immédiate de Don Riccardo. L’Eglise a pris les mesures nécessaires pour l’amener à l’état de simple laïc.