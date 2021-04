En 1998, les ambassades américaines de Nairobi au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie étaient la cible de deux attentats à la bombe revendiqués par Al-Qaida de Ben Laden. A l’époque, les Etats-Unis avaient accusé le Soudan d’avoir aidé les membres du réseau terroriste à mener ces attentats puisque le président au moment des faits Omar El Béchir abritait Oussama Ben Laden. Ces attaques avaient fait plus de 200 morts et des milliers de blessés. En octobre 2000, Al Qaida se signale à nouveau en frappant la marine américaine au Yémen. Pendant cette attaque contre l’USS Cole, 17 marins sont tués et 39 autres sont blessés.

Pour indemniser les victimes

Un tribunal des Etats-Unis établira en 2014, la responsabilité de l’Etat soudanais dans ce carnage. Khartoum a fourni à Al Qaida de l’aide pour mener cette attaque a conclu le tribunal, alors que le Soudan balayait d’un revers de la main ces accusations. Le 1er janvier 2008, John Granville, un responsable de l’USAID tombait dans une embuscade qui lui coûte la vie à Khartoum au Soudan. Après ces tristes évènements, les Etats-Unis ont commencé par réclamer au Soudan des réparations. Le pays d’Afrique orientale a fini par débloquer 335 millions de dollars pour indemniser les victimes et les familles des victimes de ces attentats.

« Obtenir une indemnisation pour ces victimes a été une priorité absolue pour le Département d’Etat. Nous espérons que cela les aidera à trouver une solution aux terribles tragédies qui se sont produites » a déclaré le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. Le diplomate a reconnu les efforts « constructifs du Soudan au cours des deux dernières années pour satisfaire ces revendications de longue date ».

“Les relations américano-soudanaises peuvent ouvrir un nouveau chapitre”

« Avec ce processus difficile derrière nous, les relations américano-soudanaises peuvent ouvrir un nouveau chapitre » a-t-il poursuivi, exprimant l’impatience des Etats-Unis à élargir les relations entre les deux pays et à continuer de soutenir les efforts du gouvernement de transition dirigé par des civils pour apporter la liberté, la paix et la justice au peuple soudanais . Signalons que les 335 millions de dollars étaient gardés sur un compte séquestre. Le 11 mars dernier, ils ont été libérés, selon un porte-parole du département d’Etat qui se confiait à CNN.

En acceptant de verser ces indemnités aux victimes et en normalisant ses relations avec Israël, le Soudan a obtenu des Etats-Unis son retrait de la liste des pays parrainant le terrorisme. Des restrictions sur les exportations soudanaises et sur l’aide étrangère américaine sont aussi tombées.