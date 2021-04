Ce dimanche, une émission spéciale visant à promouvoir le vaccin contre la covid-19, sera diffusée sur la chaîne NBC. Pour l’occasion, de grandes personnalités seront invitées à faire la publicité de ce traitement, contre le président actuel, Joe Biden et l’ancien chef de l’État, Barack Obama, preuve que la situation est relativement sérieuse.

L’émission sera l’occasion pour Joe Biden d’effectuer une apparition remarquée, aux côtés de Barack Obama et de l’ancienne star NBA, Shaquille O’Neal. Tous devraient mettre en avant les bienfaits de la vaccination avant de plaider en faveur du retour à une vie normale. Le Dr. Fauci sera lui aussi invité afin de rassurer les populations au sujet de la vaccination.

Joe Biden, sur NBC pour vanter la vaccination

Pays le plus touché au monde, les USA ont engagé une course effrénée en faveur de la vaccination de masse. Les résultats sont d’ailleurs plutôt positifs, avec une chute drastique des contaminations, à plus de 300.000 par jour en janvier, pour 75.000 environ aujourd’hui, même si la pandémie semble repartir de plus belle.

Les présidents US s’engagent contre la covid-19

Ce n’est pas la première fois qu’une telle campagne est mise en route. Il y a quelques semaines, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama ont participé à une campagne publicitaire vantant, là encore, les mérites de la vaccination contre la covid-19. Une publicité diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux, vue des millions de fois.