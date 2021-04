Alors que les États-Unis s’apprêtent à dépasser la barre des 100 jours depuis les émeutes du 6 janvier dernier, la presse spécialisée vient de confirmer que certains élus, de tous bords, ont décidé de revoir leur budget sécurité à la hausse. Pour beaucoup, les événements survenus au Capitole ont été traumatisants.

Parmi les élus concernés, nous retrouvons des représentants du parti Républicain, comme Liz Cheney ou encore Mitt Romney qui, tous deux, ne sont pas de fervents supporteurs de l’ancien président Trump. On se souvient notamment que le second a été pris à parti lorsqu’il se trouvait à l’aéroport de Salt Lake City, par des manifestants pro-Trump, qui l’accusaient de ne pas soutenir le chef de l’État.

Des anti-Trump augmentent leur budget sécurité

Nous retrouvons également certains élus démocrates. Eric Swalwell, de Californie ou encore Ayanna Pressley et Alexandria Ocasio-Cortez, qui a avoué avoir été traumatisé par ce qu’il s’est passé sur place ont également augmenté leurs dépenses en matière de sécurité personnelle. Les dépenses elles, vont de quelques milliers de dollars à plus de 70.000 dollars.

Jusqu’à 70.000 dollars par trimestre

L’élue Ocasio-Cortez par exemple, dépense désormais plus de 45.000 dollars par trimestre afin de s’assurer une sécurité de tous les instants, contre 44.000 pour Romney et Swalwell. Des dépenses importantes, qui représentent une part non négligeable du budget qui leur est alloué à chaque début de session.