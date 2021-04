Le 27 Mars dernier, un homme était retrouvé mort et un autre dans un état critique après deux fusillades distinctes à Hartford, une ville dans l’Etat du Connecticut dans le nord-est des USA. Nous étions un samedi. Une fusillade qui intervenait et pouvait être mettre dans le cadre d’une vague incompréhensible de fusillades avec tireurs embusqués qui frappent les USA depuis quelques semaines. Ce samedi encore, 10 avril 2021, la même ville de Hartford voyait deux autres fusillades faire deux autres victimes.

Un enfant et un adolescent tués…

La ville de Hartford la capitale de l’Etat du Connecticut, est l’une des villes de l’état à avoir le plus grand nombre d’habitants. Avec une population de 121 203 habitants en 2020, c’est la 4e plus grande ville du Connecticut et la 238e plus grande ville des États-Unis. Un nombre important d’habitants qui sont autant de cibles pour des tireurs embusqués. Le 27 Mars deux personnes étaient tuées dans deux fusillades, quand le 30 Mars, une autre fusillade blessait une femme.

Ce 10 Avril, c’était un enfant et un adolescent de 17 ans qui décédaient de leurs blessures après deux fusillades. Le garçon de 3 ans a été tué par balle dans une fusillade depuis une voiture, selon des témoignages, dans le nord de la ville ce samedi ; quelques heures seulement avant qu’une seconde fusillade ne prenne la vie à un jeune de 17 ans dans l’après-midi. Les investigations seraient toujours en cours avec la police ne pouvant dans l’état actuel de l’enquête dire si les deux fusillades sont corrélées.

« C’est une journée douloureuse pour notre ville. (…) Toute notre ville est en deuil ce soir » publiait sur twitter la première personnalité de ville le maire Luke Bronin. Selon des statistiques officielles, la ville de Hartford a connu une augmentation de 36,7% des victimes de fusillades en 2020 par rapport à 2019. Au 27 juin 2020, il y avait eu 22 fusillades dans la capitale, avec 82 victimes, quand en 2019, 60 personnes avaient été abattues.