AstraZeneca n’est pas le seul vaccin anti-Covid qui a soulevé des polémiques lors de son déploiement pour la campagne de vaccination. Le vaccin Pfizer qui prévient le Covid-19 chez 95% des receveurs, selon les essais cliniques aurait également engendré des décès après son injection. En effet, des décès ont été signalés en Norvège et en Israël après les vaccinations de Pfizer, mais les autorités ont rassuré le public qu’il ne s’agit que d’allégations exagérées.

En Australie, une vieille femme est décédée trois heures après avoir reçu sa première dose du vaccin Covid-19 dans un établissement de soins pour personnes âgées. Agée de 82 ans, la résidente d’une maison de retraite aurait reçu le vaccin Pfizer à 10 heures du matin. Mais la police a été appelée à la résidence à 13h30 et a confirmé la mort de la femme. Pour le moment, on ne sait pas si le vaccin a un lien avec la mort de la femme, car elle souffrait également d’une maladie pulmonaire au moment de son décès.

Des effets secondaires

Dans le pays, la campagne de vaccination est basée sur deux vaccins, l’un fabriqué par Pfizer-BioNTech et l’autre par AstraZeneca et l’Université d’Oxford. La majorité des Australiens recevront le vaccin AstraZeneca, dont les effets secondaires les plus connus sont la fatigue, les maux de tête et les courbatures. D’après l’agence publique australienne Therapeutic Goods Administration, « il n’y a pas de risque spécifique de vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 chez les patients âgés ». Toutefois des effets secondaires dont la fatigue, les maux de tête ou les douleurs musculaires, sont spécifiques au vaccin Pfizer.