Au Bénin, certaines localités sont secouées par des manifestations violentes depuis quelques jours alors que la présidentielle est prévue pour demain dimanche 11 avril. Dans une intervention sur la radio allemande Deutsche Welle hier vendredi, le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orounla, a affirmé que les actes de vandalisme observés lors de ces manifestations sont « l’œuvre de badauds, de vils individus recrutés sans doute par des mercenaires et des apatrides et qui ont été drogués pour semer le trouble ».

Omar Arouna, l’ex ambassadeur du Bénin aux Etats-Unis n’approuve naturellement pas ces violences, mais rejette le tort sur le régime en place. « Les violences ne sont pas du fait des marcheurs mais plutôt de la responsabilité du pouvoir » a déclaré l’ancien diplomate à la radio allemande. Pour lui il n’y a pas « d’instrumentalisation » des manifestants. Les « Béninois en ont marre » tout simplement, croit-il savoir.

“Ce qui se passe à Savè et environs est inacceptable“

Hier vendredi, alors que le duo Kohoué-Agossa clôturait sa campagne électorale par un meeting à Cotonou, il a opiné sur les violences qui secouent certaines localités du pays et promet de se retirer de la compétition électorale si elles continuent. « Je suis un homme de paix et de consensus. Ce qui se passe à Savè et environs est inacceptable. Je ne peux pas continuer à battre campagne comme si tout était normal, Non!” a déclaré Corentin Kohoué au site Lsi Africa