Le chef de l’Etat Patrice Talon a présidé ce mercredi 26 mai, le premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement. Dans la vidéo publiée sur la page twitter du gouvernement, et celle du président de la République on voit la ministre du commerce Shadiya Assouma arriver devant la porte de la salle du Conseil des ministres. Jean Michel Abimbola, le ministre de la culture et du tourisme apparaît juste derrière elle. Il va ensuite s’effacer pour laisser voir le ministre du plan Abdoulaye Bio Tchané en pleine discussion avec Hamet Aguémon, le nouveau ministre conseiller du président de la République chargé des investissements.

Echanges courtois

A l’intérieur de la salle du conseil des ministres, les membres du gouvernement devisaient tranquillement, Ils étaient pour la plupart en costume. En somme, l’ambiance était bon enfant. Après les échanges courtois, chacun a pris place autour de la grande table du Conseil des ministres.

Patrice Talon en personne fera ensuite son apparition pour s’installer dans le siège qui lui est réservé après avoir adressé ses salutations à tout le monde. Au terme du conseil des ministres, les membres du gouvernement et le chef de l’Etat ont fait une pause photo sur le perron de la salle qu’ils venaient de quitter.

Ce mercredi 26 mai 2021 au Palais de la Marina, j'ai présidé le premier Conseil des ministres de mon nouveau gouvernement.



La Dynamique continue! pic.twitter.com/I49rK5XfdL — Patrice TALON (@PatriceTalonPR) May 26, 2021