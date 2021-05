Il y a quelques semaines, le père de Marcos Aoás Corrêa, dit Marquinhos, l’international brésilien fer de lance de la défense du PSG, était attaqué en son domicile sis Rue de la Sahune à Chatou dans les Yvelines en région Île-de-France. Les agresseurs qui étaient en fait des cambrioleurs, n’avaient pas hésité à attaquer M. Corrêa le rouant au passage de coups. Ce mardi, les éléments de la BRI Versailles interpellaient plusieurs personnes suspectées d’avoir participé à l’agression du père du footballeur et du cambriolage de sa maison.

Quatre suspects interpellés…

Dans un cas de home-jacking particulièrement violent, le père de Marquinhos, avait été sévèrement molesté par ses agresseurs en ce jour du 14 Mars . La victime, un homme de 50 ans, avait alors expliqué à la Police que les agresseurs « cagoulés » étaient subitement apparus alors qu’il était sorti dans le jardin pour nourrir ses chiens. Ils l’avaient d’abord sans ménagements poussé à l’intérieur du bâtiment avant de le frapper “au visage, à la poitrine et aux côtes“, en présence de ses deux filles. Pour ensuite les enfermer dans le placard de l’une des chambres.

« Selon les premiers éléments, les voleurs auraient mis la main sur divers articles de luxe, des bijoux, et la somme de 1500 euros environ en espèces » avaient confié des sources policières. Notamment la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la Police de Versailles. Ce Mardi donc, les éléments de Yann Bessette Chef de la BRI Versailles, interpellaient quatre individus suspectés d’avoir participé à l’agression Marcos Barros Corrêa. Des interpellations qui faisaient suite à une enquête minutieuse, menée notamment à partir du véhicule des agresseurs repérée pendant le casse du 14 Mars.

Un cambriolage tout de même intriguant puisqu’il était le troisième d’une série de quatre qui avait vu les domiciles de joueurs du PSG ou celui de membres de leurs familles, attaqués depuis le début de l’année. En Janvier les appartements à Neuilly-sur-Seine de Mauro Icardi, avant-centre et Sergio Rico, gardien de but avaient été cambriolés. Etaient intervenus ensuite et dans la même soirée de Mars, les cambriolages de l’appartement du père de Marquinhos, et celui de Angel Di Maria, l’international argentin ailier au PSG.