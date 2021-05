Dans un éditorial de “La Flamme”, le journal du Parti Communiste du Bénin, le discours d’investiture de Patrice Talon est descendu en flamme. La rédaction estime que le programme du chef de l’Etat pour son second quinquennat est un “programme anti-développement”. Elle explique que les annonces de Patrice Talon, notamment la construction des lycées et écoles techniques, la densification du réseau routier, la mise en place d’un système de santé plus efficace, ne “rentrent nullement (même si elles sont réalisées), dans le cadre du développement”.

“Le développement entendu comme le passage d’une économie préindustrielle et rurale à une économie industrielle” n’est pas assimilable à ces simples mesures de maintien des hommes en vie communautaire dans le cadre d’un marché intérieur.” croit savoir le journal. Il pense également que “le développement n’est pas assimilable à la croissance économique qui n’est que la variation positive de la production des biens et services sur une période donnée sans aucune considération du secteur concerné”. Les mesures annoncées par Patrice Talon confirment tout simplement le maintien et l’entretien d’un système colonial de traite imposé à notre peuple par la France coloniale depuis 1960, assure ce média du parti communiste.

“On exporte l’emploi et on importe le chômage”

Dans le système colonial ont vous dit que les colonies ne doivent produire que des matières premières en métropole et importer des produits. “Et c’est ce que dit le programme du président Talon“. “Il suffit de se rendre compte que celui qui parle est le patron du coton dont le Bénin est le premier producteur en Afrique de l’Ouest; que les entreprises textiles sont démantelées et que les béninois depuis les dignitaires politiques, jusqu’à nos élèves en passant par nos forces armées et importent à 100% des habits qu’ils portent fièrement.

Les routes sont faites non pas pour faire circuler nos produits finis mais pour faire drainer nos produits bruts agricoles des champs vers le port de Cotonou et pour faire parvenir à la consommation des paysans, les produits finis étrangers. On exporte l’emploi et on importe le chômage analyse la rédaction du journal. Ce n’est donc pas surprenant que rien n’a été dit dans le discours présidentiel sur le chômage et l’emploi des jeunes, poursuit-elle.

De fausses promesses

“On camouffle grossièrement, la source de nos malheurs, de notre pauvreté…De ce fait tout le discours sur le social n’est qu’une clause de style à tromper le petit citoyen qui se rend bien vite compte du caractère faux de ces promesses“. En ce qui concerne le volet politique du discours d’investiture, le Parti Communiste du Bénin dit être sur la même longueur d’onde que Patrice Talon. Il faut en effet taire les querelles du passé pour se mettre ensemble afin de redresser le Bénin. Cependant il faudrait que le discours de Talon soit suivi de mesures de décrispation. En conséquence, le PCB exige l’arrêt de toutes arrestations et poursuites , la libération des détenus politiques et le retour au pays de tous les exilés politiques.

Par ailleurs l’autre devise du Bénin adopté désormais par Patrice Talon, c’est à dire “Liberté, démocratie et bonne gouvernance” doit se traduire par l’abandon du “système autocratique incarné par une Constitution autocratique que celle de novembre 2019 et la mise à l’écart des lois et textes despotiques désormais dérivant de cette fameuse constitution “.