La Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) a confié à Eiffage Energie Systèmes et RMT, la réalisation de la plus grande centrale solaire du Bénin et d’une travée haute tension permettant son raccordement sur le réseau électrique national. Les ingénieurs de RMT, spécialiste de l’ingénierie électrique, installeront 47 mille 212 modules photovoltaïques de 530 Wc chacun à Illoulofin, le village (de Pobè) choisi pour abriter l’infrastructure. Outre ces modules photovoltaïques, six postes de transformation du courant (de 3MVA chacun) et des onduleurs strings seront aussi installés sur les lieux.

Une capacité de 35 Gigawatt-heure

Cette centrale solaire photovoltaïque prévue pour être la plus grande du pays produira 35 Gigawatt-heure d’électricité chaque année. Cette capacité de production permettra de couvrir les besoins en énergie de 180 mille personnes. La mise en œuvre de l’infrastructure entre dans le cadre du projet Defissol. Un projet majeur du Programme d’actions du gouvernement béninois. Il devrait permettre de faire chuter de 23 mille tonnes chaque année, les émissions en CO2 du Bénin.

Les installations tiendront un quart de siècle et pendant cette période, le pays devrait réduire de 575 mille tonnes ses émissions de CO2. Les travaux vont durer 15 mois. Les spécialistes de RMT assureront l’assistance technique, la maintenance et l’exploitation du site de même que la formation des travailleurs de la SBEE sur une période de trois ans. Le projet est cofinancé par l’Union Européenne, l’Agence française de développement et la Sbee.