Les compétences, il va les chercher où qu’elles se trouvent. Même dans le cercle rapproché de son ancien adversaire politique : Lionel Zinsou. En effet, Patrice Talon a nommé Hamet Aguemon au poste de Ministre Conseiller du président de la République chargé des investissements. Aguemon travaillait précédemment pour SouthBridge, la banque d’affaires panafricaine dédiée aux acteurs publics et privés du continent que Donald Kabéruka (ancien patron de la BAD) et Lionel Zinsou ont mis sur pied.

Plein succès dans (tes) nouvelles fonctions au service des populations du Bénin

La nomination de M Aguemon n’a pas laissé de marbre l’entreprise. Dans un message publié sur internet, elle remercie Hamet Aguemon pour sa contribution au développement de Southbridge et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. “Les associés et les équipes de SouthBridge félicitent Hamet Aguemon , Associé de la première heure, nommé Ministre Conseiller du Président chargé des investissements au sein du nouveau gouvernement béninois. Ils le remercient pour sa contribution au développement de l’entreprise depuis 2016, et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions au service des populations du Bénin” renseigne le message de la banque d’affaires.

Pour rappel, Hamet Aguemon avait travaillé dans le cabinet de Lionel Zinsou, quand celui-ci était Premier ministre du Bénin. C’est un spécialiste de la dette, du crédit et de la restructuration en Afrique Subsaharienne. L’homme est titulaire d’un master en finance.