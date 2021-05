L’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou décroche sa certification et se conforme ainsi aux normes et exigences de sécurité aérienne de l’Aviation civile internationale. C’est demain jeudi 20 mai 2021, que la certification sera remise aux responsables de l’infrastructure aéroportuaire. Cet acte marque la fin du processus de certification enclenché par l’Agence nationale de l’aviation civile (Anac). Le directeur général de la structure est d’ailleurs content de l’aboutissement heureux de ce processus, car dit-il, le Bénin n’est pas à son premier coup d’essai.

“Il fallait…s’assurer de la capacité de l’Anac à mener à bien ce processus”

Les précédentes tentatives avaient échoué, informe Karl Lègba qui était face à la presse vendredi dernier. Dès 2016, poursuit-il, le Bénin a fait de lourds investissements sur la plateforme aéroportuaire. A cela s’ajoute les réformes de Patrice Talon. « il fallait non seulement mettre aux normes les installations mais aussi s’assurer de la capacité de l’Anac à mener à bien ce processus » assure le Dg. Il a par ailleurs exposé les avantages que l’aéroport de Cotonou tirera de cette certification.

Selon le Karl Lègba « les nombreuses grandes compagnies qui ont (fait de la certification un préalable avant de fréquenter l’aéroport de Cotonou) pourront se décider et venir au Bénin ». Par ailleurs, les « grandes compagnies qui y sont déjà, pourront opérer plus aisément, rassurées que les normes sont strictement observées, et sans devoir faire des efforts supplémentaires ».