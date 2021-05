Encore inconnue du monde politique béninois il y a quelques années, Mariama Chabi Talata est arrivée au parlement en 2019 en tant que remplaçante de Sacca Lafia, parti au gouvernement. Très rapidement, elle accède au poste de vice-présidente de l’Assemblée nationale. Un poste qu’elle n’occupera pas très longtemps puisque le Président Patrice Talon l’appelle à quelques semaines des élections présidentielles de 2021 pour être sa colistière.

Remembrer le bureau du parlement

Le duo remporte le scrutin du 11 avril par K O et le 23 mai dernier, Mariama Chabi Talata devient la vice-présidente du Bénin à la faveur de la cérémonie d’investiture de Patrice Talon pour un second mandat. Ne pouvant donc plus assurer ses fonctions de vice-présidente du parlement parce que sa nouvelle fonction ne l’autorise pas, les députés devront donc lui trouver un remplaçant. Celui-ci pourrait être élu le mardi 1er juin prochain.

En effet, le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou a convoqué ses pairs pour une séance plénière le mardi 1er juin 2021. Le remembrement du bureau de l’Assemblée nationale est à l’ordre du jour de cette séance.