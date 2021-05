Les députés de la 8è législature ont voté le 14 novembre 2019, la loi n°2019-43 portant Code électoral. L’une des nouveautés de ce nouveau code électoral est introduction d’une structure électorale appelée Conseil Electoral (CE). Ce conseil doit remplacer l’actuelle Commission électorale nationale autonome (CENA). Sur invitation du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, les députés vont désigner ce jeudi 6 mai 2021 leurs représentants devant siégés au sein du CE.

L’actuelle mandature de la Commission électorale nationale autonome (CENA) prend fin le 13 juillet 2021. Cette fin de mandat des actuels membres de la CENA marque la fin de l’existence de cette institution. Le nouveau code électoral voté par les députés le 14 novembre 2019, institue une autre structure en remplacement de la CENA. Il s’agit du Conseil électoral. Et donc, à partir du 13 juillet prochain, on parlera du Conseil électoral à la place de la CENA. Et les membres de cette structure doivent être désignés avant le 15 juillet.

C’est pourquoi, le président de l’Assemblée nationale a convoqué une session ce jeudi 6 mai pour que les députés puissent désigner leurs représentants au sein dudit Conseil. Cette nouvelle structure électorale est composée de cinq membres dont un représentant de la majorité parlementaire, un représentant de la minorité parlementaire, un représentant du chef de l’Etat, un représentant du chef de file de l’opposition et un magistrat désigné par ses pairs. Ce conseil électoral va être appuyé par une direction générale des élections.