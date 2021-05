Un drôle de doléance. La police républicaine a lancé ce samedi 15 mai 2021 sur toute l’étendue du territoire nationale, une opération de répression contre plusieurs infractions routières. L’opération a été suspendue pour permettre aux usagers de la route de se mettre aux pas. Parmi les infractions à réprimer, se trouve le ‘’non port de casque’’. Pour les dignitaires du culte endogène du département de l’Ouémé, le port de casque à moto ne semble pas possible.

Les dignitaires du culte endogène du département de l’Ouémé ne veulent pas porter de casque lorsqu’ils sont à moto. Ils estiment qu’il est difficile pour eux de mettre leur casque quand ils sont à moto, à cause du port obligatoire de leur bonnet. Et pour cela, ils se sont rendus ce lundi 17 mai 2021, au commissariat pour plaider leur cause. Selon les faits rapportés par Frisson radio, ils n’ont pas encore eu une suite à leur préoccupation. Mais, les policiers qui les ont reçus ont promis de faire le rapport à la hiérarchie.

Pour rappel, après une première journée de répression des infractions telles que le non port de casque, le non port de ceinture de sécurité, le non-respect des pistes cyclables, le défaut de visite technique, le défaut d’assurance, le défaut de plaque d’immatriculation et autres, la police a suspendu l’opération. Ceci suite à l’appel des populations pour avoir un moratoire afin de se conformer aux règles.