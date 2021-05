Le préfet par intérim du Littoral Jean-Claude Codjia a défini de nouveaux horaires de circulation pour les véhicules poids lourds dans la ville de Cotonou. Désormais, il est défendu à ces “gros porteurs” de circuler dans la capitale économique béninoise le matin entre 06h30 et 08h30 et le soir entre 17h30 et 20h30. Les conducteurs de ses véhicules poids lourds devront donc prendre de nouvelles habitudes pour se conformer à cet arrêté préfectoral portant règlementation des horaires de circulation.

Celui-ci contient cependant une dérogation pour les camions citernes qui approvisionnent en hydrocarbures le port et l’aéroport de Cotonou. Selon la décision préfectorale, ces camions citernes empruntent pour leurs dessertes circonstancielles aux heures de pointe, les itinéraires que sont le Port-Avenue de la Marina-Aéroport et dépôt Sonacop-3ème pont-carrefour Ocbn-Avenue de la Marina-Port/ Aéroport.

“C’est rigoureusement interdit“

En dehors donc de ces véhicules, tous les autres camions poids lourds et assimilés doivent respecter les nouveaux horaires de circulation et éviter aussi de stationner « le long des voies principales de la ville de Cotonou ». « C’est rigoureusement interdit » martèle l’arrêté préfectoral qui s’oppose aussi à « tout stationnement défectueux desdits véhicules dans les ruelles de Cotonou ». Rappelons que l’ancien préfet du Littoral Modeste Toboula avait aussi fixé des horaires pour la circulation de ces poids lourds dans la ville de Cotonou, quand il était aux affaires