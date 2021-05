Elue maire d’Adja-Ouèrè à la faveur des Législatives de 2020, Karamath Fagbohoun n’a pas fait long feu dans son fauteuil. Elle a éjecté de le la tête du conseil communal après la reprise des élections suite à l’invalidation par la Cour suprême d’un siège du Bloc Républicain, parti dont elle est membre. Depuis le 24 septembre 2020 , la fille du richissime homme d’affaires Séfou Fagbohoun est donc redevenue simple conseillère locale. Invitée récemment dans l’émission « Actu-Matin » de Canal 3 Bénin, Mme Fagbohoun est revenue cette expérience politique.

« J’étais rentrée dans cette mairie par des campagnes de salubrité , à prendre des contacts des personnalités de ce pays et à l’international qui pourront nous permettre d’amorcer ce développement. Mais les gens ne nous ont pas permis de réaliser notre rêve. Et j’espère qu’ils le feront à notre place » a-t-elle déclaré. La femme politique dit être disposée à accompagner les nouveaux dirigeants. « En tant que fille de la localité , je souhaite que les autorités en place trouvent des voies et des moyens pour concrétiser ce développement qui est le vœu de tous. Si les autorités me sollicitent, nous allons travailler la main dans la main » a-t-elle assuré.

“Ma force politique a été la même”

Les nouveaux dirigeants dont elle parle sont les membres de l’Union Progressiste. La mairie est désormais sous leur contrôle avec le maire Cyrille Adegbola. Pour elle, ce sont les intrigues politiques qui ont scellé son sort et faire perdre au Bloc Républicain le poste de maire d’Adja-Ouèrè. Mais elle ne se laisse pas toucher par ces épreuves. Sa détermination à accompagner Patrice Talon pour la mise en œuvre de son projet de développement n’a jamais été ébranlée, assure-t-elle.

La fille de Sefou Fagbohoun a également exprimée son engagement en faveur de son parti, le Bloc Républicain. « Ma force politique a été la même. Que ce soit avant, pendant et après la mairie d’Adja-Ouèrè. Je suis restée égale à moi-même. J’ai toujours la même joie de défendre mon parti » a-t-elle assuré.

