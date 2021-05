C’est demain mardi 1 juin 2021 qu’aura lieu la séance plénière de remembrement du bureau de l’Assemblée nationale. On connaîtra donc le successeur de Mariama Chabi Talata. La nouvelle vice-présidente du Bénin était en effet la vice-présidente du parlement. Deux postes qu’elle ne peut désormais pas occuper en même temps. La désignation de son remplaçant demain, suivra un processus bien défini comme l’explique le député Abdoulaye Gounou sur le site du journal Le Matinal.

« En principe, c’est l’acte de démission qui est l’acte déclencheur de la procédure. Donc, demain en plénière, la démission de Mariam Chabi Talata sera lue et affectée à la Commission des lois. C’est une formalité substantielle. La Commission des lois va se réunir en urgence et faire un rapport » fait savoir le parlementaire. Le rapport en question sera soumis à la plénière. « Une fois que le rapport est adopté, le président de l’Assemblée nationale (invitera) les groupes parlementaires à proposer les candidatures conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale » poursuit Abdoulaye Gounou.

” S’il y a plusieurs candidats, c’est le candidat qui a la majorité absolue qui passe “

Il s’agira ensuite pour les deux partis présents au parlement de présenter un candidat chacun. On aura donc un candidat de l’Union Progressiste et un autre du Bloc Républicain. Le vote quant à lui, est secret. En cas de candidature unique ce serait un vote par bulletin Oui ou Non, « Si c’est deux candidatures, on va écrire les deux noms. S’il y a plusieurs candidats, c’est le candidat qui a la majorité absolue qui passe » informe-t-il par ailleurs.