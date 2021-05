Le 23 mai prochain Patrice Talon, le président élu à l’issue de la présidentielle du 11 avril dernier, prêtera serment à l’Assemblée nationale. Inutile de rappeler que le Bénin sort d’un scrutin relativement calme. Certains arrondissements du pays n’ont même pas pu voter. L’actualité préélectorale a été marquée par des violences dans la partie méridionale du pays. Des policiers ont été blessés par des manifestants. Des morts ont également été signalés parmi les civils.

Eu égard à ces évènements, Nadia Nata, une analyste politique béninoise invite Patrice Talon à réconcilier son peuple. Elle répondait aux questions de la radio allemande Deutsche Welle. Pour Mme Nata, les premières priorités du numéro 1 béninois dès son investiture devraient être « la réconciliation et le dialogue national ».

Les deux doivent aller de “pair”

« La deuxième priorité pour moi, c’est aussi de réconcilier le développement et la démocratie parce qu’il faut qu’il y ait plus de projets de développement, comme cela a été le thème de campagne. Plus de développement pour le Bénin. Et en même temps, il faut une consolidation démocratique » a-t-elle poursuivi. Nadia Nata n’est donc pas favorable à une opposition du développement à la démocratie. «Il faut que ça aille de pair » insiste-t-elle « car c’est le seul gage de pérennité ».