Le départ de certains ministres de leurs postes suite à la publication de la liste du nouveau gouvernement de Patrice Talon aura été une occasion de réjouissance pour des travailleurs et des organisations syndicales. En effet, nombreux ont été les travailleurs dans ces ministères concernés à extérioriser les griefs qu’ils portaient contre leur désormais ancien patron. Ils ont pour la plupart profité de la cérémonie de la passation de charge pour exprimer leur mécontentement sur la gestion de ces autorités ministérielles ayant servi sous le premier régime de la rupture.

Des messages hostiles à l’ancien ministre…

C’est le cas de Mahougnon Kakpo qui a été remplacé à la tête du Ministère des Enseignements secondaires techniques et de la Formation professionnelle (MESTFP) par Kouaro Yves Chabi. En effet, ce jeudi 27 mai jour de la passation de charge entre le ministre sortant et celui entrant, les partenaires sociaux du ministère ont bien voulu passer des messages à leur ancien patron. Sur des banderoles affichées sur les murs de ministère, on pouvait lire des messages de remerciement à l’endroit du chef de l’Etat pour avoir fait le choix d’un autre homme que Mahougnon Kakpo à la tête du sous-secteur de l’Enseignement secondaire.

L’une des banderoles signée par les Syndicats du MESTFP laisse par exemple lire : « Ancien ministre Mahougnon Kakpo, tout le personnel administratif et enseignant du ministère vous souhaite beaucoup de sagesse, d’humilité et d’humanisme à votre future destination ». Lors de la cérémonie de passation de charge au ministère de l’Intérieur, le représentant du personnel n’a pas été très tendre envers le désormais ancien ministre Sacca Lafia.

“Je suis un vétérinaire…”

Dans son discours, le représentant du personnel civil déclarait notamment à la cérémonie de passation de service que « les travailleurs garderont le mauvais souvenir de la gestion parfois hasardeuse du personnel ». Propos auquel, le ministre sortant n’a pas tardé à répondre. « Que j’ai une gestion hasardeuse du personnel ! Bon, c’est possible, je ne m’y connais pas. Je n’ai pas fais gestion de personnel. Je suis un vétérinaire », a-t-il lancé.