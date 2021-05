Après plusieurs mois d’attente, les encadreurs des classes sportives vont pouvoir disposer du matériel pour travailler avec les écoliers. Et même si l’année scolaire est déjà terminée, ils vont s’en servir dès la prochaine rentrée des classes. Le ministre des Sports, Oswald Homeky a procédé ce vendredi 28 mai 2021, à la remise officielle d’un important lot de matériels et d’équipements sportifs au profit des 88 classes sportives.

Oswald Homéky, ministre des Sports a enfin mis à la disposition des classes sportives un important lot de matériels de travail. Ce lot est composé de ballons de football, de handball et de basketball, des kits d’entrainement professionnels, de tenues de sports, de jackets, des pulls, et bien d’autres lots de matériels et d’équipements sportifs. C’est non seulement le fruit de la coopération entre la FIFA et le Bénin mais aussi le résultat des efforts du ministère des Sports à travers l’Office béninois de sport scolaire et universitaire (OBSSU) et le Fonds de développement du sport (FDS).

Lors de la cérémonie de remise de cet lot de matériels ce vendredi, le ministre des Sports a salué les partenaires privilégiés dont la FIFA. Il a plaidé pour que ces équipements mis à la disposition des classes sportives dans l’ensemble des communes du pays soient utilisés à bon escient. Il a fait savoir que ce programme de classes sportives se poursuit avec beaucoup d’engagement et d’enthousiasme. «L’essentiel est mis à la disposition des classes sportives afin de leur permettre de démarrer le programme dans sa forme restructurée. Elles ont aujourd’hui tout le matériel nécessaire pour travailler avec détermination sur le terrain », a indiqué le directeur de l’OBSSU, Donald Alexis Acakpo.