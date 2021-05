Après son premier quinquennat, Patrice Talon a prêté serment ce dimanche 23 mai 2021. Au cours de son discours d’investiture, le chef de l’Etat a levé un coin de voile sur les chantiers à mettre en œuvre au cours de ce second et ultime mandat. Il va, avec son équipe, renforcer les acquis des cinq années écoulées mais aussi mettre en place des projets porteurs d’emplois. Dans tous les secteurs, l’Etat va renforcer ses efforts selon lui.

L’un des chantiers auxquels le chef de l’Etat compte s’attaquer est bien celui de l’eau potable. Pour Patrice Talon, le Bénin a su changer son état d’esprit. Et l’actuel état d’esprit va permettre de relever le défi de rendre l’eau potable disponible partout au Bénin d’ici à la fin de l’année 2023. «Si nous avons su porter le taux global de desserte de 45 à 70% au cours du quinquennat passé, nul doute que nous saurons, ensemble, atteindre cet objectif », rassure le chef de l’Etat. C’est ce même état d’esprit qui va conduire le Bénin, d’ici 30 mois, à l’autonomie énergétique, après avoir en cinq ans, porté son niveau de production de presque zéro à 60% de ses besoins. Cela va favoriser la fourniture de l’énergie électrique à tous dans toutes les localités.

Renforcer le réseau routier et le système éducatif

Patrice Talon est convaincu aussi que cette détermination va amener le Bénin à densifier son réseau routier de sorte qu’au terme de cet ultime mandat, toutes les communes vont être reliées entre elles par des voies bitumées. Le président compte poursuivre la dynamique en faveur de l’assainissement et de la modernisation du cadre de vie. Ainsi, les communes vont être «de plus en plus propres et attrayantes ». Le régime Talon II va mettre en place «un système de santé plus efficace grâce au plan de redressement du secteur ». Des investissements massifs sont prévus pour améliorer partout le plateau technique et renforcer les effectifs. L’action du gouvernement durant ce quinquennat va consister aussi «à donner une nouvelle impulsion à l’école béninoise pour la rendre plus compatible avec nos besoins ». Selon le chef de l’Etat, le diagnostic est déjà posé et la thérapie a commencé. Et elle consiste à privilégier l’enseignement technique et la formation professionnelle. C’est pourquoi, «il sera construit une centaine de lycées techniques et d’écoles de métiers de référence, dont plus de la moitié d’ici à la fin de l’année 2023 ».

En ce qui concerne le tourisme, des investissements en cours vont s’accélérer pour faire du secteur un levier essentiel de l’économie et propulser le Bénin au rang des destinations de rêve. Des investissements destinés à moderniser l’agriculture vont être intensifiés. Ce qui va faire que, grâce à une mécanisation intelligente, l’agriculture béninoise sera plus performante et plus créatrice de richesses aussi bien pour ses acteurs que pour l’économie nationale. Le programme innovant de grandes cultures ainsi que les financements adaptés que nous mettons en place y aideront grandement.

Maintenir la bonne gestion des finances

Dans le discours d’investiture, le président Talon a indiqué que la dynamique de développement en cours sera davantage portée par l’assainissement des finances publiques, la dématérialisation des procédures, les programmes spécifiques de financement de l’activité économique. Elle le sera également par le retour de l’Etat dans l’investissement industriel pertinent. Selon lui, l’objectif est de lancer la dynamique industrielle pour rendre notre environnement plus attrayant à l’investissement privé. Alors, le Bénin va poursuivre ses efforts pour l’amélioration continue du climat des affaires et pour la lutte contre la corruption et l’impunité dans tous les domaines.