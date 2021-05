Cela fait exactement une semaine que la toile apprenait le divorce du milliardaire et fondateur de Microsoft, Bill Gates et de sa femme Melinda. Même si les raisons de cette séparation restent toujours inconnues, de nouvelles révélations sur la vie privée de Bill Gates, avant qu’il n’épouse la mère de ses enfants ont récemment été faites.

Il avait acquis une réputation de « coureurs de jupons »

Dans un entretien accordé au média britannique DailyMail, le biographe de Bill Gates, James Wallace, a fait savoir que celui-ci, n’était pas « un garçon de chorale » avant son mariage. « Beaucoup de ces enfants de Microsoft à l’époque, c’étaient de jeunes gars en t-shirts tachés de pizza pendant deux ou trois jours à travailler sur le code logiciel » a-t-il déclaré avant d’ajouter qu’ils « organisaient des fêtes assez sauvages, où ils sortaient chercher des strip-teaseuses à Seattle et les emmenaient chez Bill ». Toujours au cours de son intervention, James Wallace a fait savoir qu’avant d’épouser Melinda, Bill Gates avait acquis une réputation de « coureurs de jupons ». La situation avait d’ailleurs impacté sur sa relation avec celle-ci, au point de rompre puis de se remettre ensemble environ une année plus tard.

Des propos confirmés par son ami

« French (Melinda) était bien consciente du fait que Gates courait les jupons, et leur relation a donc connu des hauts et des bas. À un moment donné, ils se sont séparés pendant près d’un an, apparemment parce que Gates refusait de s’engager. Toutefois, lorsqu’ils se sont remis ensemble en 1992, leur relation est devenue plus étroite et plus forte » a ajouté James Wallace. Notons que ces propos ont été confirmés par Vern Raburn, ami de longue date de Bill Gates et ex-dirigeant de Microsoft. D’après lui, ce dernier n’était pas fidèle à Melinda quand ils avaient commencé à sortir ensemble. Cependant, les choses ont changé après leur mariage, puisqu’il était « fier » d’être demeuré fidèle.