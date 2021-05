En Inde, la pandémie relative au nouveau coronavirus continue de dicter sa loi. En effet, selon le point qui a été fait de ce mal ce mardi 4 mai, 20 millions de cas ont été enregistrés depuis le début de cette pandémie. On retient également selon les chiffres du ministère de la Santé, qu’au cours de ces dernières 24 heures, 357.229 nouvelles contaminations ont été enregistrées. 3449 nouveaux décès ont également été enregistrés. Ces nouveaux chiffres amènent ainsi le nombre de décès à 222.408.

Certains professionnels de la santé estiment tout de même que ces chiffres annoncés par les autorités sanitaires sont loin de la réalité. La principale cause de cette flambée serait également liée selon certaines personnes à des rassemblements religieux et politiques autorisés ces derniers mois, ainsi qu’à l’inaction du gouvernement de Narendra Modi. Des experts l’accusent d’être plus préoccupé par l’image qu’il veut laisser que par la gestion de cette pandémie.

La gestion des autorités indiennes remises en cause

« Narendra Modi, est obsédé par la place qu’il laissera dans l’histoire et par sa volonté de rivaliser avec Gandhi. Le Mahatma est la seule figure qui compte pour lui. Comme lui, il tente désormais de sortir de la sphère politique, en prêchant la bonne parole lorsqu’il s’adresse à ses contemporains sur le thème de la morale, de la famille, de l’ordre. », a fait savoir l’analyse Christophe Jaffrelot, chercheur au CERI-Science Po. Notons que ces chiffres interviennent en Inde alors qu’aux Etats-Unis, les différentes mesures mises sur pied pour gérer la crise s’assouplissent.