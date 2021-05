Une étude des Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC) s’est intéressée au cas des personnes entièrement vaccinées contre le Covid-19 et qui ont ensuite été infectées par le virus. L’étude aura porté sur 101 millions de personnes. Le critère de choix de ces personnes enquêtées est qu’elles étaient entièrement vaccinées aux États-Unis entre le 1er janvier et le 30 avril. Selon le résultat, quelques semaines après, 10 262 contaminations ont été rapportées.

0,01% des personnes vaccinées encore atteintes

Ces cas sont des personnes ayant reçu soit l’injection de la deuxième dose ou de l’unique dose des vaccins autorisés par l’Agence américaine des médicaments (FDA), c’est-à-dire Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Les statistiques montrent que le virus a atteint encore 0,01% des personnes entièrement vaccinées. 0,0007% d’entre elles ont été hospitalisées, et 0,0001% sont décédées. A en croire les précisions apportées sur cette étude, elle a été effectuée alors que les Etats-Unis faisaient face à la montée du nombre de cas.

Une situation attendue?

Au mois d’avril, près de 355 000 cas détectés juste à la dernière semaine. Selon les explications des Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC) dans le rapport, « même si les vaccins autorisés sont hautement efficaces», les cas de contamination après le vaccin étaient attendus. Le rapport précise que la situation était attendue « avant que l’immunité de la population n’atteigne un niveau suffisant pour réduire davantage la transmission».