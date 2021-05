Le Bénin organise du 17 au 22 mai 2021, la 16è édition de son tour cycliste. A travers une conférence de presse tenue ce mardi 11 mai 2021 au Novotel à Cotonou, la Fédération béninoise de cyclisme et son partenaire, la SOBEBRA entourés des sponsors ont levé un coin de voile sur ce tour. Ils sont revenus sur le nombre de pays qui y sont attendus et les innovations. La conférence de presse a débuté par une minute de silence à la mémoire de Francis Ducreux, créateur du Tour du Bénin qui est décédé le 1er mai 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso.

Sept pays vont prendre part au 16è tour du Bénin. Selon le président de la Fédération béninoise de cyclisme (FEBECYC), Romuald Hazoumè, le Sénégal, le Burkina-Faso, la Côte-d’Ivoire, le Nigeria, le Niger, la RDC et bien sûr le Bénin seront sur ce tour avec chacune une équipe sauf le Bénin qui y sera avec deux équipes. Le Cameroun devrait être sur le tour. Mais, le staff de l’équipe a eu un accident de circulation lors des préparatifs pour arriver pour le Bénin. Le directeur technique national a perdu la vie dans l’accident. Ce qui fait que le Cameroun ne pourra plus être là. Le Togo et le Ghana ne pourront pas venir à cause de la fermeture des frontières due à la COVID-19. Au total, 44 coureurs vont s’aligner sur le parcours de 632 km.

Un tour à six étapes

Le parcours est subdivisé en six étapes. La première étape est celle de Djougou-Boukoumbé longue de 123 km. Toucountouna–Djougou est la deuxième étape. Ce parcours est long de 100 km. Le mercredi 19 mai, il est prévu un critérium de 105 km (30 tours) dans la ville de Parakou. La quatrième étape est Bohicon–Lokossa qui fait 87 km. Les coureurs ont droit à un critérium de 116 km (40 Tours) le vendredi 21 mai dans la ville de Porto-Novo. La dernière étape est celle de Cotonou. C’est un critérium de 101 km (35 Tours). Selon Romuald Hazoumè la grande innovation est que c’est la fédération elle-même qui organise le tour avec son partenaire, la SOBEBRA et quelques sponsors qui vont se partager les étapes.

Pour lui, les enjeux de ce tour du Bénin sont 8 maillots à remporter et 4 écharpés. Sébastien Yves-Menager, directeur général de la SOBEBRA a souhaité que ce tour marque le redémarrage des activités sportives. Il a rassuré que les dispositions ont été prises pour protéger les coureurs et même le public qui viendra les accompagner. Les coureurs seront protégés du public à la fin de chaque étape pour éviter la propagation du Coronavirus. Des animations en soirée et des jeux avec le public sont aussi prévus dans les villes pour agrémenter ce tour.