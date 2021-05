Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Sacca Lafia s’est prononcé sur la découverte des cartouches de calibre 12 au Bénin et au Togo. C’est à travers une déclaration lue dans la matinée de ce samedi 08 mai par l’autorité. D’après le ministre, les 70 mille cartouches découvertes dans un minibus accidenté au Bénin devraient être livrées dans les localités de Boka et d’Akpassi dans la commune de Bantè. Le dossier est déjà dans les mains de la justice et les enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire, informe-t-il par ailleurs.

Des munitions acquises au Ghana

En ce qui concerne les 1300 cartouches saisies au Togo, le Béninois trouvé à bord du véhicule transportant les munitions, a déclaré avoir acquis celles-ci au Ghana pour les acheminer au Bénin. C’est du moins ce qu’a déclaré Sacca Lafia qui n’a pas manqué de remercier les responsables togolais pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions destinées à troubler la paix.

Ces munitions découvertes au Bénin et dans le pays voisin, “achèvent de convaincre du sérieux des informations faisant état des plans de perturbation de la quiétude nationale, de déstabilisation de notre pays et de menaces graves à son intégrité”, croit savoir le ministre de l’intérieur. Il rappelle que certains acteurs politiques avaient déjà lancé des appels publics en faveur d’un soutien conséquent à des personnes armées auteurs des « actes graves enregistrés dans les communes de Bantè, Tchaourou et Savè ».