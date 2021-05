En Russie, Vladimir Kouznetsov et Alexeï Stoliarov, connus pour piéger politiques et personnalités, ont réussi à « pranker » les dirigeants de la Fondation nationale américaine pour la démocratie (NED). Ces derniers se sont effectivement fait passer pour des représentants de l’opposition biélorusse.

En effet, les deux individus, bien aidés par une jeune femme, ont réussi à se faire passer pour Svetlana Tikhanovskaïa et des membres de son équipe. La discussion a tourné autour des affaires menées par la NED en Biélorussie ainsi qu’en Russie. Pour l’occasion, le président de la Fondation et sa vice-présidente se sont réunis autour du téléphone.

Deux prankeurs russes piègent la NED

Au cours de cette discussion, les patrons de la NED auraient avoué financer certains acteurs du service privé en Biélorussie, afin de travailler contre les actifs et intérêts de Loukachenko. Ils ont également révélé que la fondation travaillait d’arrache-pied avec certains syndicats qu’elle subventionne. Plus que ça, le groupe a confié soutenir fermement l’ensemble des personnes tentant de fuir le pays en les assistant dans leurs démarches afin d’obtenir des autorisations de séjour à l’étranger.

Une organisation implantée localement, un peu partout

Enfin, le groupe participe au soutien de la presse libre en Biélorussie, alors qu’en Russie, considérée comme organisme indésirable, elle soutient toujours divers groupes et acteurs de l’opposition à travers le pays, notamment chez les soutiens de Navalny. Une annonce qui pourrait faire bondir le Kremlin même si, à ce stade, l’authentification et la véracité des échanges n’ont pu être effectuées et confirmées.