Début janvier 2021, Diary Sow disparaissait sans donner de nouvelles d’elle. Après avoir donné signe de vie deux semaines après, la jeune femme disait avoir cherché une sorte de « répit salutaire » sans pouvoir en expliquer la raison. Des internautes l’avaient alors accusé d’avoir manigancé sa propre disparition à des fins publicitaires concernant la sortie de son livre qu’elle avait annoncé sur Instagram pour février.

Si jusqu’à présent la jeune femme de 20 ans, n’a vraiment pas encore levé un coin de voile sur les vraies raisons de sa disparition, une nouvelle conversation d’elle avec les jumelles Ma et Mota sur les réseaux pourrait expliquer en partie ce qui s’était passé. La jeune étudiante a évoqué la triste disparition de son père qui a tout bouleversé en elle. « La disparation de mon père a été terrible pour moi et ça l’a été pour toute la famille. On l’a tous vécue différemment. Pour moi, j’étais hyper proche de mon père, il était mon proche, mon mentor, mon meilleur ami. Quand il a disparu, je me sentais fade, tout sans saveur, j’avais l’impression que tout était éventé. Ça a été dur, très dur », a déclaré Diary Sow.

Une conséquence indirecte ou un dégât collatéral

Interrogée sur la question de savoir si la mort de son père a été la raison de sa disparition, la jeune femme a reconnu que « les événements passés ont certainement été une conséquence indirecte ou également un dégât collatéral de la mort de mon père ». Entretenant toujours le flou autour de sa disparition à Paris, elle a indiqué qu’elle ne va pas tout « mettre sur le dos de mon père. Ce serait terriblement injuste ; et tout ce que je peux dire c’est que ça a été dur et ça a changé les choses en moi parce que des chocs comme ça, ça bouleverse », a-t-elle avoué. Tout en fondant en larme, Diary Sow, a affirmé qu’il lui arrive d’avoir des conversations avec son père comme s’il n’était jamais parti.