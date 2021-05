Aux USA, Christopher Steele, ancien espion au compte du MI6, a remis un rapport sur l’ancien président américain, Donald Trump. Une information confirmée par le Daily Telegraph. Selon le média britannique, ce dossier pourrait contenir des informations secrètes concernant les accusations fomentées à son encontre, au sujet de la supposée ingérence russe au cours des élections de 2016.

Le premier dossier, également remis par Christopher Steele, avait déclenché la fameuse enquête et le rapport Mueller. Ce dossier expliquait que la Russie détenait tout un ensemble d’informations et notamment une sextape de l’ancien président américain, avec une prostituée, tournée en 2013, dans un hôtel de Moscou.

Un ex-espion du MI6 livre des informations sur Trump

L’enquête, menée entre 2017 et 2019 n’avait toutefois établi aucun lien avéré entre Trump et la Russie. Une conclusion saluée par la Russie qui durant des mois s’est défendue d’avoir agi de manière illégale dans les affaires politiques courantes des USA, en manipulant l’opinion ou en faisant chanter le candidat républicain.

L’ex chef de l’État réagit violemment

Ce second dossier lui, pourrait toutefois jeter le trouble. En effet, ce dernier évoque une nouvelle le sujet de la fameuse sextape et de la supposée ingérence. Pour autant, les sources citées et questionnées dans ce rapport diffèrent de celles du premier. Trump lui, n’a pas manqué de rebondir à ces révélations, affirmant que ce papier n’était qu’un vulgaire « tas d’ordures ».