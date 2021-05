C’est une affaire qui remonte à 2008. Une employée de l’ambassade de France au Bénin connue à l’époque sous les initiales F.N, était citée dans un ouvrage de Franck Renaud, intitulé : ‘“Les diplomates: Derrière la façade des ambassadeurs de France “. “Ce livre raconte les déboires de cette française qui a été victime “d’agression mortelle et d’un harcèlement moral pour être prématurément renvoyée au pays” par l’ancien ambassadeur de la France au Bénin, Hervé Besancenot.

F.N est en réalité les initiales de Françoise Nicolas. Celle-ci est arrivée à Cotonou à l’été 2008 et affectée au Service de coopération et d’action culturelle où elle devait s’occuper des boursiers béninois envoyés en France pour des stages et des formations ainsi que des missions et invitations, raconte le livre. Mais les choses ne se passent pas bien entre elle et la hiérarchie. Déjà en novembre 2008, quelques mois après son arrivée, l’ambassadeur Besancenot signe un télégramme diplomatique dans lequel il semble dénoncer les difficultés d’adaptation de Mme Nicolas et une compétence limitée. L’employée réagit et demande devant la justice administrative le retrait de ce rapport. Le 14 janvier 2010, elle est violemment agressée par une collègue et n’est sauvée que par un agent d’entretien.

“Aux dirigeants du Bénin…”

Celle qui l’a agressée porte plainte contre elle au tribunal et livre une version différente de ce qui s’est passé. Après avoir été conduite au Cabinet médical où un certificat médical a été établi, elle reçoit un arrêt de travail de huit jours. Le 21 janvier, elle est rappelée en France sur décision de l’ambassadeur. Se sentant abusée professionnellement , elle porte plainte au tribunal de Rennes et au Bénin et attend que justice soit rendue. Entre temps, elle explique qu’elle avait découvert des “dossiers fantômes” alors qu’elle était en poste à l’ambassade de France au Bénin. C’est ce qui lui a valu son agression, selon elle. Françoise Nicolas dénonce des détournements de fonds au niveau du service « Bourses d’études, Missions, Invitations” qu’elle dirigeait.

Récemment, elle s’est fendue d’un tweet pour demander l’aide des dirigeants du Bénin afin de financer les procédures judiciaires dans lesquelles elle est engagée. « Aux dirigeants du Bénin. J’ai défendu les intérêts des Béninois en signalant en interne des détournements d’euros publics, à l’ambassade de France au Bénin. Aujourd’hui, je ne peux plus financer mes procédures judiciaires. M’aiderez-vous ? » a-t-elle écrit sur le réseau social à l’oiseau bleu, en enjoignant le lien d’un compte Paypal.

Aux dirigeants du Bénin🇧🇯



J'ai défendu les intérêts des Béninois en signalant en interne des détournements d'💰 public @ambafrancebenin



Aujourd'hui, je ne peux plus financer mes procédures judiciaires. M'aiderez-vous?🙏https://t.co/EIDHXQenAZ@PatriceTalonPR @AAgbenonciMAEC https://t.co/aTsCIzHNbb — Françoise Nicolas (@FranoiseNicolas) May 21, 2021