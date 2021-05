Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) veut évaluer les enseignants-chercheurs et chercheurs. Le président de la Commission éthique et déontologie du Conseil, le professeur Bertrand Mbatchi a adressé une note aux recteurs, présidents d’universités, directeurs généraux d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche pour leur faire part de l’avant-projet du Guide d’évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs. Ils ont pour rôle de le diffuser afin de recueillir d’éventuelles contributions ou avis motivés.

Le Cames attend ces apports au plus tard le 10 mai 2021. Cet avant-projet de Guide d’évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs (Gee-CC), doit prendre effet en 2022 après validation par le Conseil des ministres. Le professeur Mbatchi rappelle qu’il avait été acté que le Gee-CC serait révisé tous les cinq ans conformément au Plan stratégique de développement du Cames.

S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de la qualité

Le but est de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. « Cet avant-projet introduit et/ou renforce des paramètres d’analyse et facteurs d’appréciation, pour mettre notre institution au diapason des pratiques actuelles d’évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs à l’international, en vue de leur conférer les atouts indispensables, pour répondre efficacement aux attentes de la société dans les pays membres et partout ailleurs dans le monde, » indique la note.

Le professeur Bertrand Mbatchi, rappelle aux destinataires de sa lettre qu’ils doivent assurer la diffusion de celle-ci et de l’avant-projet et lui faire parvenir la synthèse des éventuelles contributions ou avis motivés, au plus tard le 10 mai 2021, délai de rigueur.