Certains boulangers des départements de l’Atlantique et du Littoral pourraient avoir des ennuis avec la justice. En effet, il leur est reproché d’utiliser des produits non conseillés par le ministère de l’industrie et du commerce pour la fabrication du pain. La 5e réunion ordinaire des membres de la Conférence administrative départementale de l’Atlantique et du Littoral s’est penchée sur le cas de ces boulangers indélicats le mercredi 19 mai dernier.

Le préfet Jean-Claude Codjia a suggéré que l’ensemble des structures concernées par la sécurité alimentaire au Bénin travaillent de concert avec la police Républicaine pour mettre la main sur ces promoteurs de boulangeries qui continuent de se servir des produits non conformes pour fabriquer du pain. Ceux-ci pourraient donc être trainés devant la justice pour exercice illégal de l’activité de boulanger. Il est aussi reproché aux revendeuses de pain de ne pas bien protéger leurs marchandises.

En 2015, les médias avaient donné l’alerte

En 2015, plusieurs médias béninois avaient alerté sur l’utilisation du bromate de potassium par certains boulangers pour fabriquer du pain. Le bromate de potassium est connu pour être un produit hautement toxique et cancérigène. Ce produit est interdit par l’arrêté interministériel N°004/MICPE/MFE/DC/SG/DCCI/DCE du 06 janvier 2005 portant interdiction de la commercialisation de certains adjuvants en République du Bénin.

Le produit se présente sous forme de comprimés dans des boîtes cylindriques. Achetée à 10.000 francs CFA environ, la boîte de 250 comprimés, le bromate de potassium est écrasé ou dissout dans de l’eau avant d’être incorporé à la pâte de pain qu’il fait gonfler. Ainsi, s’il devrait normalement obtenir 50 pains, le boulanger finit facilement par en sortir 60 à 70 du four.