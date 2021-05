Le fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques s’est enrichi de 47 nouveaux noms. Il s’agit de nouveaux cadres susceptibles de servir aux postes de Directeur des Systèmes d’Information (DSI) et de Spécialiste des Marchés Publics (SMP). Il y avait au départ 395 candidatures dont 102 pour le poste de DSI et 293 pour celui de SMP. Après étude, 149 dossiers ont été retenus dont 34 pour le poste de DSI et 115 pour celui de SMP.

11 cadres au poste de DSI et 36 à celui de SMP

Au terme du test psychotechnique et des entretiens individuels, 53 de ces 149 candidats ont été présélectionnés pour la phase d’enquête de moralité, dont 13 pour le poste de Directeur des Systèmes d’Information et 40 pour celui de Spécialiste des Marchés Publics . Les rapports d’enquêtes ont finalement permis de retenir 47 cadres de façon définitive. 11 au poste de DSI et 36 à celui de SMP.

Ces personnes viennent compléter le Fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Le fichier en question est une base de données informatisée qui constitue la fondation d’une réforme majeure destinée à rompre avec le système de nomination classique.

La liste des 47 nouveaux récipiendaires se présente comme suit :

DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION

AFFEDJOU Gbètondji Hermann AZA-GNANDJI Sagbo Victorin Yvonnick DEDJINOU Wachinou Vincent Anselme HOUNDJO Kossi Eudes KPODANHO FALIERE Maurille LOKONON SETON PASCAL GELASE MEDAGBE Tchélognon Achille ODELOUI Gbadébô Aude Elvis SAGBO Kouessi Arafat Romaric SOBABE ALI TAHIROU Abdou-Aziz TOBOSSI AGOSSOU OLIVIER

SPECIALISTE DES MARCHES PUBLICS

ABOU Abdou Gafar Olatondji ADAHE VIGBE Félix Dieudonné ADAM Abdoul Razak ADJOVI Gentilis Jessica Blaned Finagnon ADOUKONOU Mèdessou Rayode Gwladys AGBE Narcisse Vignon AHOTON Edwige Fifonsi AKPOUE Ulrich Olivier Gbètondji AVOCETIEN Abègnonhou Fummilayo Cynthia Claude AYANOU HUBERT KUASSI BALLO KODJOBOU ANGE-MARIE BARIZI Soihabirou BOCO Alain Armand DANHOUNDO Firmin DJOUHOLOU Guy DOSSA Edwige GANSOU Gbènakpon Richard GBEDAYI Cyprien Charlemagne GBEDOUROROU SANNI GBEGAN Dieu-donné GBEMENOU Mahoutondji Gabin IMOROU Emmanuel Honoré Kayodé KOUYE Médard Cazassus MASSARY Aïcha MASSEDE Théodor MIDAHUEN Doria Mirmande Sidémèho Ablavi MIGAN Solange Houefa Christelle MONLADE C. Anick Victoire Chantal MOUSSA Abassi SAKA ZENABOU SOKENOU Dossa H SOKENOU TANGAH ABDOUL-HAMED VIDEME Zinsi Cornélie VIHO HOUNKPE Yaovi Edgar Sossou ZINVOEDO AIHADJI JOSEPH DIEUDONNE ZOHOUN Sègnidaho Jean-Baptiste Holmes

Pour rappel, les deux premières campagnes ont abouti à la sélection de 149 cadres, répartis à raison de :

79 pour le poste de Directeur de l’Administration et des Finances (DAF) ;

5 pour le poste Directeur des Systèmes d’Information (DSI) ;

31 pour le poste de Spécialiste en gestion de Projets (SGP) ;

34 pour le poste de Spécialiste des Marchés Publics (SMP).

Avec l’inscription dex nouveaux récipiendaires, les effectifs du fichier national passent à 196 cadres répartis à raison de :

79 pour le poste de DAF ;

16 pour le poste de DSI ;

31 pour le poste de SGP ;

70 pour le poste de SMP.

La mise en œuvre de la réforme a déjà permis de tirer de ce fichier, suivant une procédure impartiale et transparente, une cinquantaine de cadres qui ont été nommés aux postes de Directeur de l’Administration et des Finances, Spécialiste en Gestion de Projets et Spécialiste des Marchés Publics, aux titres desquels ils ont été respectivement inscrits. Leur insertion dans le nouvel environnement administratif fait l’objet d’un suivi régulier, l’objectif ultime étant la mise en place d’une administration moderne et efficace au service du développement, grâce à l’instauration d’une gouvernance éthique.

Le fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques est disponible et accessible via l’adresse : fichiernational.gouv.bj